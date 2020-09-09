Чемпион США, боксировавший в Киеве, застрелен на пикнике

Даниэль Гонсалес был застрелен в США. The Sun
22-летний американский боксер Даниэль Гонсалес был застрелен в Морено-Валли, штат Калифорния, на пикнике в честь Дня труда, сообщает The Sun.
По информации издания, спортсмен отдыхал с семьей, когда неизвестные открыли по нему огонь. Мотивы преступления остаются неизвестными.
Смерть Гонсалеса подтвердил легендарный боксер Флойд Мейвезер, заключивший в свое время с ним контракт.
Даниэля Гонсалеса (слева) и Флойд Мейвезео Instagram Флойда Мейвезера
Гонсалес был известен своим выступлением за сборную США на юниорском чемпионате мира по боксу, проходившему в 2013 году в Киеве. Даниэль принимал участие на Олимпийский играх-2014 среди юниоров, став чемпионов США после победы над Роннелом Джонсоном.
Последний раз спортсмен выходил на профессиональный ринг в 2017 году.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США игрока в американский футбол Сенкеса Джермэйна Перри убили во сне.
Нападение на футболиста было совершено ночью. Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе и обнаружила раненого Перри.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!