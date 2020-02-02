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2 февраля • обновлено в 11:14
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Чемпион России по боксу попал в скандал с наркотиками и вырубил полицейского

1.7т
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Чемпион России 2018 года по боксу в весовой категории до 81 килограмма Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии после того, как тот попытался забрать наркотики.

Георгий Кушиташвили

Георгий Кушиташвили

ТВЦ

Кушиташвили и его приятель Овик Оганисян приехали на такси и зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Сотрудники правоохранительных органов проследили за ними и увидели, как спортсмены берут закладку (тайник с наркотическим средством – прим. ред). После этого Кушитанашвили ударил росгвардейца в нос. В свертке, который нашли у боксера, оказалось около грамма кокаина, пишет Telegram-канал Baza.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии, чемпиону России теперь грозит и 228 статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 24-летний спортсмен входит в состав сборной России. В 2017 году его не пустили на чемпионат Европы в Харьков.

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Автор
Максим Богданов
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ему не только 228, а еще и 318 (ч. 2 от 0 до 10 лет) (применения насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). В общем пусть забудет про бокс мин на 4 г., если условно досрочно выйдет.
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