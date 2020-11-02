Чемпион России по боксу избил коллегу в поезде до состояния комы

Михаил Морозов Бокс 23:26, 2.11.2020 Обновлено: 23:33, 2.11.2020

Действующий чемпион России по боксу Никита Иванов избил своего коллегу Бассира Мирсиябова в поезде.

Как сообщает Telegram-канал Baza, после этого пострадавший оказался в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а за его жизнь борются врачи. Иванов был задержан.

Известный российский боксер на поезде возвращался с турнира в Ульяновске. В дороге он немного выпил, после чего вступил в конфликт с Мирсиябовым, который впоследствии перерос в драку.

Никита Иванов избил другого боксера
Telegram-канал Baza

В 2013 году Иванов стал победителем чемпионата Европы по боксу, а в 2011-м занял второе место в полутяжелой весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хоккеист с друзьями спровоцировал драку и умер от удара ногой в голову.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Голубовская: у коронавируса есть три сценария, Украина пойдет по одному из них

Верные Украине навсегда: погибшие герои октября 2020-го. Фото и истории

Михалок спел трек Скрябина "Чорнобиль форева" на украинском языке в зоне отчуждения. Видео

В Украине заработал контакт-центр для больных COVID-19

В Киеве водитель разбил лицо женщине с двумя детьми. Видео