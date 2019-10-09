Знаменитый боксер эффектно вырубил соперника в чемпионском бою - видео нокдауна

Знаменитый белорусский боксер Иван Баранчик (19-1,12 КО) добыл эффектную победу над Габриэля Брасеро (Пуэрто-Рико) и завоевал вакантный титул WBA Inter-Continental в первом полусреднем весе.

Поединок в Нью-Йорке завершился техническим нокаутом. В 4-м раунде Баранчик пошел в атаку и потряс своего соперника. Брасеро (25-4-1, 6 KO) попробовал спастись в клинче, но не удержался и упал. Рефери отсчитал нокдаун, после чего принял решение прекратить бой, в виду одностороннего характера поединка.

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Отметим, что бой Баранчик - Брасеро состоялся в андеркарте поединка Головкин - Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Головкин победил Деревянченко и завоевал чемпионские пояса в среднем весе Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно, сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

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