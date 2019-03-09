Чемпион мира вышел из себя из-за соперника Усика

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонэй Уайлдер наехал на бывшего боксера Тони Белью. Ранее крайний соперник украинца Александра Усика назвал американца худшим чемпионом-супертяжем в истории.

"Драться ему сс*котно, но языком чесать он горазд! Он всегда боялся со мной драться. И сейчас боится. А я готов. Могу даже сбросить вес, если это понадобится, чтобы наша очная схватка состоялась. Что, клоун, готов попробовать на себе, чего стоят удары Деонтэя Уайлдера?" - цитирует чемпиона WBC VRinge.

Тони Белью BoxingScene

Слова Белью зацепили американца за живое и он готов сразиться с британским боксером в любом весе.

"Чувак, это уже личное. Я из принципа готов надрать ему задницу. Просто потому, что он доп***елся. Если он хочет... Если он реально готов на это подписаться, просто дайте мне знать. Хочешь, поднимайся ко мне в весе. Хочешь, я сброшу вес. Как тебе будет удобно", — заявил Уайлдер.

Деонтей Уайлдер BoxingScene

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем поединке Тони Белью нокаутом проиграл абсолютному чемпиону мира в крузервете Александру Усику. После поединка в ноябре 2018 года британский боксер принял решение завершить карьеру.

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