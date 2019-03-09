Чемпион мира совершил курьезный поступок перед титульным боем

Обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе Шон Портер пошел на отчаянный шаг перед титульным поединком. Американец не уложился в лимит во время контрольного взвешивания и обстриг себе волосы.
После первой попытки уложиться в вес Портеру дали два часа на сгонку массы. Затем американский чемпион вернулся на взвешивание абсолютно голым, однако это не помогло: боксер превышал лимит на 800 грамм. В итоге Портеру пришлось постричься и только после этого спортсмен таки уложился в вес.
В ночь на 10 марта американскому чемпиону предстоит сразиться с кубинцем Йорденисом Угасом, претендующим на его титул.
Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попал в курьезную ситуацию во время встречи с болельщиками. Один из фанатов дал ему на подпись свой паспорт.
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