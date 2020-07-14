Чемпион мира показал, как украинский боксер "не умеет бить и держать удар"

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис ответил на обвинения украинца Ивана Редкача, который назвал действия американца манипуляцией.

Ранее Дэвис опубликовал короткое видео спарринга с Редкачом, на котором он набросился на нашего соотечественника с тяжелыми ударами и пытался его нокаутировать. В ответ на это Иван заявил, что американский боксер выложил свои лучшие секунды спарринга, выставив его не с лучшей стороны. Редкач пообещал показать другую сторону тренировочного боя с американцем в понедельник, 13 июля.

Им так и не удалось провести новый спарринг, поскольку Дэвис, по словам украинца, не пришел в зал в установленное время.

"Наш первый спарринг начался в 14 часов. О каких 10-11 часах утра ты говоришь? Я никогда не встаю так рано. Ты – разминка для любого боксера. И я советую тебе не драться с Шоном Портером, потому что он тебя убьет. Ты не умеешь ни бить, ни держать удар", – ответил Редкачу американец и опубликовал новое видео с их первого спарринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова подколола Ивана после первого видео с его тренировочного боя против Дэвиса, после чего украинский боксер вступил с ней в словесную перепалку.