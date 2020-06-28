Чемпион мира победил брутальным "стоячим" нокаутом

Максим Богданов Бокс 13:49, 28.06.2020

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 кг) Мигель Берчельт (37-1, 33 КО) добыл эффектную победу на вечере профессионального бокса в Мехико.

В главном бою 28-летний мексиканец нокаутировал соотечественника Элизара Валенсуэлу (21-13, 16 КО).

В шестом раунде Берчельт смог провести огненную двойку, которая отправила оппонента в "стоячий" нокаут. Рефери оперативно вмешался, не дав Валенсуэле упасть без чувств на канвас.

Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла
Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла
Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла
Мигель Берчельт - Элизар Валенсуэла

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинский боксер второго среднего веса Ярослав Мохиш (1-0) уверенной победой начал свою карьеру на профессиональном ринге.

На вечере бокса в Чехии 20-летний Мохиш побил местного спортсмена Йосефа Голуба (5-109-1). По ходу встречи 37-летний чех дважды попадал в нокдаун.

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