Чемпион мира по боксу в вышиванке на Красной площади ошарашил москвичей поддержкой Усика

Украинский чемпион мира WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) эффектно поддержал Александра Усика перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 вышиванке вышел на Красную площадь и продемонстрировал ошарашенным москвичам несколько ударов.

"Сегодня знаменательный день для болельщиков большого бокса и мы в поддержку Александра Усика сделаем пару ударчиков и бой с тенью", - заявил Беринчик в видео у себя в Instagram.

Напомним, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля. Ранее букмекеры изменили ставки на общий результат боя Усик - Гассиев, обвалив их в пользу россиянина.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу WBSS Мурат Гассиев показали совершенно одинаковый вес.