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Чемпион мира по боксу в вышиванке на Красной площади ошарашил москвичей поддержкой Усика

5.2тЧитать новость на украинском

Украинский чемпион мира WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 6 КО) эффектно поддержал Александра Усика перед финальным боем Всемирной боксерской суперсерии. Серебряный призер Олимпийских игр-2012 вышиванке вышел на Красную площадь и продемонстрировал ошарашенным москвичам несколько ударов.

"Сегодня знаменательный день для болельщиков большого бокса и мы в поддержку Александра Усика сделаем пару ударчиков и бой с тенью", - заявил Беринчик в видео у себя в Instagram.

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Будет нокаут: букмекеры опубликовали ставки по каждому раунду боя Усик - Гассиев

Напомним, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля. Ранее букмекеры изменили ставки на общий результат боя Усик - Гассиев, обвалив их в пользу россиянина.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу WBSS Мурат Гассиев показали совершенно одинаковый вес.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Денис БеринчикАлександр Усик
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Чмыри жолтосиние, нам пойух на вашего ипанутого в высриванке. Это вы нация имбицилов которые как дикари в кастрюлях на бошках кидаются на все чужое и не жолтоблевотное.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ошарашил? Вот это ебанатики пишут или нет? Он бы еще яйца себе к брусчатке прибил с целью ошарашивания. Вот же дебилы...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какой ужас!!! И его даже не арестовали и не сгноили в подвалах КГБ? Хохлы, вы ущербная нация. Да у нас всем плевать на него. Это только бандеровцы приходят в дикий ужас от вида Георгиевской ленты.
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