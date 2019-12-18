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18 декабря • обновлено в 20:23
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Чемпион мира по боксу порвал ринг и лишился титульного боя - опубликовано видео

1.3т
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Панафриканский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA и чемпион ЮАР Руанн Виссер лишился титульного боя после того, как упал с ринга за пару минут до начала поединка.

Перед поединком двухметровый боец разогревался, поочередно опираясь на канаты. В какой-то момент один из них лопнул и гигантский спортсмен упал на пол, получив травму левой руки и колена. После консультации с врачами Виссер принял решение не выступать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, боксерша из Санкт-Петербурга Татьяна Дваждова и ее соперница Юлия Волкова появились на ринге с плакатами, на которых были написаны требования о допуске женщин к соревнованиям против мужчин.

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Автор
Максим Богданов
Место
ЮАР
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