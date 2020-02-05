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7 февраля • обновлено в 08:29
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Чемпион мира по боксу арестован после публикации скандального видео

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Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) обвиняется в домашнем насилии после появления в сети видео, на котором он хватает и толкает свою бывшую девушку.

Как сообщает агентство BleacherReport, на видеозаписи, снятой на мобильный телефон, видно, как во время благотворительного баскетбольного матча в Майами американский боксер напал на женщину, сидевшую возле площадки, и грубо вывел ее из зала.

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис

Fightnews.info

Стоит отметить, что Дэвис добровольно сдался полицейским, придя в участок города Корал-Гейблс, штат Флорида.

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Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российский боксер Сергей Ковалев может оказаться в тюрьме из-за избиения американской женщины, которая подала на него повторный иск из-за нарушения договоренностей о компенсационных выплатах.

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Тема
WBA
Персона
Джервонта Дэвис
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