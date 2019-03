Чемпион мира нагрубил Ломаченко

Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис наехал на украинца Василия Ломаченко.

Наш чемпион жестко поставил на место американца, заявив, что не считает его спортсменом, как и его промоутера непобежденного боксера Флойда Мейвезера.

На своей странице в Twitter Дэвис сделал репост фразы украинца "Джервонта и Мейвезер – бизнесмены, они не спортсмены, они делают деньги", дописав ее: "…которые будут надирать тебе задницу с понедельника по пятницу".

That will kick ya ass from Friday to Monday https://t.co/hsJSOHCxRH