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Чемпион мира нагрубил Ломаченко

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Обладатель пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис наехал на украинца Василия Ломаченко.

Наш чемпион жестко поставил на место американца, заявив, что не считает его спортсменом, как и его промоутера непобежденного боксера Флойда Мейвезера.

На своей странице в Twitter Дэвис сделал репост фразы украинца "Джервонта и Мейвезер – бизнесмены, они не спортсмены, они делают деньги", дописав ее: "…которые будут надирать тебе задницу с понедельника по пятницу".

Напомним, что ранее Дэвис думал о том, чтобы опуститься в легкий вес, чтобы сразиться с Ломаченко.

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Джервонта Дэвис - Василий Ломаченко

Джервонта Дэвис - Василий Ломаченко

BoxingScene

Следующий поединок украинца состоится 12 апреля. Соперником нашего спортсмена станет британец Энтони Кролла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джервонта Дэвис был объявлен в розыск полицией США после того, как 17 февраля в одном из торговых центров напал на одного из посетителей.

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Персоны
Василий ЛомаченкоФлойд МейвезерДжервонта Дэвис
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