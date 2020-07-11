Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) выложил видео спаринга с известным украинским боксером Иваном Редкачем (23-5-1, 18 KO).

В небольшом ролике Дэвис избивает украинца, забрасывая его тяжелыми ударами и пытаясь нокаутировать.

"Хорошо я ему попал в голову", – подписал видео американский боксер.

Чемпион мира избил в спарринге известного украинского боксера и выложил видео Twitter Джервонты Дэвиса

Украинец отреагировал на видео, заявив, что это манипуляция.

"Договор был на 6 раундов, после третьего Джервонта уже тяжело дышал. Эти 30 секунд сняли, нарушая собственный договор. Это были единственные лучшие секунды американца. Еще через несколько секунд Дэвис сдулся, Он ушел и даже не сказал ни кому до свидания", - написал Редкач.

Иван заявил, что он не может показать "свою сторону спарринга", так как его команда выполняла условия менеджера Дэвиса и не вела видеозапись.

"Менеджер американца сам ввел правило и попросил, что бы ни одна из сторон не делала никаких видеосъемок ", – написал украинец в Facebook.

Чемпион мира избил в спарринге известного украинского боксера и выложил видео Facebook Ивана Редкача

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Редкач высмеял Василия Ломаченко, оставив комментарий под видео с тренировки Теофимо Лопеса на турнике.

Напомним, что Редкач, живущий в США, заявил, что будет болеть за Теофимо в бою против Василия, и объяснил свою позицию.