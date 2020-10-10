Чемпион мира из России захотел боя с Усиком. Видео

Максим Иншаков Бокс 20:21, 10.10.2020 Обновлено: 20:25, 10.10.2020

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев заявил, что хочет встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

У себя в Instagram-сторис Бетербиев признался, что мысль о поединки пришла ему во время утренней тренировки.

"Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это сделать?" — сказал спортсмен

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, нокаутировав соперника в десятом раунде, и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. На счету россиянина 15 побед в 15 поединках.

Бетербиев неоднократно встречался с Усиком на турнирах в любительском боксе. В четвертьфинале Олимпийских игр в Лондоне Бетербиев уступил Усику по очкам.

Отметим, что это не первая просьба россиянина о встрече с Усиком. В апреле Бетербиев призвал дать ему побоксировать с Александром в профессионалах.

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