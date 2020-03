Обладатель титула WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Халид Яфай (26-1, 15 KO) сенсационно проиграл титул представителю Никарагуа Роману Гонсалесу (49-2, 41 KO).

Поединок на арене The Ford Center at The Star в калифорнийском городе Фриско (США) завершился в 9-м раунде. Гонсалес с первых минут боя выглядел ярче, отлично работал по корпусу, перебивал чемпиона, и часто проверял голову оппоненту фирменными апперкотами.

В конце 8-й трехминутки британский боксер побывал на канвасе, а в 9-м Гонсалес правым прямым в челюсть добыл победу и стал новым чемпионом мира.

.@chocolatitobox está de nuevo en la cima del boxeo, tras derrotar por la vía del nocaut a Khalid Yafai. Luego de 8 asaltos de gran boxeo, el #nicaragüense tumbó con una potente derecha al británico en el 9no round. Ahora es el campeón de las 115 libras de la AMB. pic.twitter.com/url4uvVhfu — Harold Briceño (@BriceoHarold) March 1, 2020

