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Чемпион мира добыл эффектную победу нокаутом в стиле Ломаченко

4.2тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль "Канело" Альварес (51-1-2, 35 KO) стал чемпионом мира по версии WBA во втором среднем весе.

На вечере бокса в Нью-Йорке, 28-летний мексиканец нокаутировал британца Рокки Филдинга (27-2, 15 KO) мощным ударом по печени. Этот нокаут в сети сравнили с роскошной победой Василия Ломаченко над Хорхе Линаресом.

Уже в первом раунде Альварес ударом в корпус отправил британского боксера в нокдаун. Ситуация повторилась в концовке второго раунда. В третьей трехминутке у Альвареса прошли мощный боковой в голову и печень, после чего судья остановил бой.

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

Альварес - Филдинг

А вот как выглядел нокаут от Ломаченко:

16 сентября Сауль Альвареспобедил Геннадия Головкинарешением большинства судей в поединке, который состоялся 15 сентября в США. Головкин потерял чемпионские пояса пояса WBA, WBC, IBO и The Ring.

Персона
Сауль Альварес
Место
СШАНью-Йорк
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