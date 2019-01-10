''Чемпион, иди сюда'': Усик выложил неожиданное видео и произвел фурор в Instagram

Обладатель титулов по версиям WBC, WBO, IBF и WBА в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) выложил видео с любимой лошадью по кличке Чемпион.

В ролике украинский боксер свистом подзывает коня, который сразу же подбегает к хозяину. Клип вызвал бурный восторг в комментариях.

"Красавиц какой", "Супер", "В натуре класс", "Крутяк" - не сдерживаются поклонники украинца.

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