''Чемпион, иди сюда'': Усик выложил неожиданное видео и произвел фурор в Instagram

Обладатель титулов по версиям WBC, WBO, IBF и WBА в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) выложил видео с любимой лошадью по кличке Чемпион.
В ролике украинский боксер свистом подзывает коня, который сразу же подбегает к хозяину. Клип вызвал бурный восторг в комментариях.
"Красавиц какой", "Супер", "В натуре класс", "Крутяк" - не сдерживаются поклонники украинца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью. Крымчанин добыл сложную победу нокаутом в 8-м раунде.
После этого поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.