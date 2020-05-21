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21 мая • обновлено в 18:35
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"Чей Крым?" Чемпион мира сказал, что надо сделать с Усиком

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Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, севастополец Павел Журавлев считает, что непобедимого украинского боксера Александра Усика стоит оставить в покое с политическими вопросами и не требовать от него ответа на "Чей Крым?".

Павел Журавлев

Павел Журавлев

"Усик – чемпион мира по боксу. Не нужно его вмешивать туда, куда не стоит его вмешивать. Кто обижается, пусть простит. Кто гордится, пусть гордится. Александр – медийная личность, лидер мнений. Когда он высказывает мнение, а оно отличается от нашего, для нас этот человек становится врагом. Разве это демократия? Нет", – цитирует Журавлева tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавлев поддержал Усика и Ломаченко, поинтересовавшись, почему в "Миротворце" нет украинских депутатов.

Кроме того, Павел назвал украинских политиков негодяями, пытающихся "впарить патриотизм".

Также кикбоксер объяснил братание Усика с россиянами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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