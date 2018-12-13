Стало известно, что говорил тренер Ломаченко в бою с Педрасой

В сети появилась полная расшифровка советов тренера Василия Ломаченко во время его боя с Хосе Педрасой. Анатолий Ломаченко в ключевой момент смог найти необходимые слова для своего сына, что и помогло добыть победу.
OBOZREVATEL приводит полную расшифровку. Орфография сохранена
1-2 раунды
"Все нормально у тебя, поэтому спокойно. Ты почувствовал джеб? Старайся, бей чуть-чуть право-лево. Передняя-задняя, право-лево. Нащупывай".
2-3 раунды
"Пробуй врознь, поворачивай за руку со смещением, понял? Он ждет уже, понимаешь? Бьешь в живот, на голову переведи, голова-живот-голова. Главное – смещение. Не заряжайся, не нужно втыкать".
5-6 раунды
"Че ж ты дразнишься, а? Разницу чувствуешь? Можно серию легко-свободненько. И растянуть, растянуть. Не надо вязаться и толкаться, для него это, видишь... он этим увлекается. Ты пробил, в атаке легко поймать атаку. Он начнет свою атаку, после нее сразу выбрасывай удар. Но ты растянул. И подхвати его. Сместился – еще раз подхвати. Не надо сильно, оно пойдет легко и точно, понял? Нужно серийно".
6-7 раунды
"Одиночные не пойдут. Ты дернул сюда – смещаешься. Дернул с этой стороны – начинаешь. Раз, два, три – смещаешься за руку. Не давай цепляться. Он-то что? Он перекладывает, перекладывает здесь. Уткнулся он здесь и выкладывает. А ты дернул, развернул, и он повисает сразу. Ты понял? Не старайся ударить сильно, будешь стараться – вообще ничего не получится. Повторные отлично идут".
7-8 раунды
"Просто не давай ему думать. Подхватил – и только расхват растянул. И все".
9-10 раунды
"Постарайся на точность, он промахивается".
10-11 раунды
"Голова-живот-голова. Не бросайся, не надо доставать. Сделай раз-два-три, сразу же руки перед собой. Подключи третью атаку, понял?"
11-12 раунды
"Ты гоняешься за головой. Если добивать, нужно бить сюда (показывает на живот). Не выкладывайся, много сил тратишь, не надо. Раз в грудь, в селезеночку. Не нужно газовать. Не забывай, чтобы попасть в голову, нужно попасть в живот-грудь, остановить".
Напомним, что бой Ломаченко – Педраса состоялся в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился победой украинца единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.
Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.
Накануне стали известны фамилии потенциальных соперников Василия, а также дата его ближайшего боя.
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