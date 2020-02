"Часто лижу": Фьюри открыл секрет крепкой челюсти

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри накануне матча-реванша против американца Деонтея Уайлдера рассказал, каким образом укрепляет свой подбородок, готовясь к поединку.

"У меня есть уверенность в подбородке, поскольку я часто лижу к*ску своей жены. Это помогает мне укреплять челюсть", – удивил британский боксер своим ответом на вопрос журналиста, который был опубликован в Twitter.

🤣 Classic Tyson Fury in today's media call as he explains the special training exercise he is using to help strengthen his jaw for Deontay Wilder's punches… pic.twitter.com/Xr64hjQ4Kj