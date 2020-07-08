Бывший тренер Гвоздика объяснил, почему украинец завершил карьеру

Бывший тренер боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас объяснил, почему украинец принял решение завершить карьеру, рассказав об отсутствии предложений о будущих поединках.

"Мы готовы были идти дальше. Со временем бокс начал возвращаться, но нам не предлагали поединки. Не было понимания, когда будет следующий бой. Нет никаких оправданий в этом деле, как и в жизни. Есть причины, по которым ты делаешь что-то, и оправдания, из-за которых ты не делаешь это. Мы не хотели быть одними из таких", – цитирует слова Атласа YouTube-канал vRinge Vision.

Он считает, что решение, принятое Гвоздиком, было правильным.

"В конце концов, у него появилась возможность делать что-то другое. И быть похожим на чемпиона, которым он был. Он ушел в это дело и сказал мне: "Я не в том месте, в котором должен быть. Не в том месте, в котором мы договорились оказаться". Он принял решение завершить карьеру, и, исходя из этого, оно было правильным", – подытожил Атлас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвоздик рассказал, от чего зависит его возвращение в бокс.