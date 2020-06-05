Бывший соперник Ломаченко Кэмпбелл восхитился универсальностью украинца
Бывший соперник Василия Ломаченко британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что украинец является невероятно универсальным боксером.
"Он может делать все, что угодно. Он быстр, отлично работает ногами, прессингует соперников, наносит контрудары. К таким бойцам нужно серьезно готовиться. Готовясь к другим поединкам, ты берешь в тренировочный лагерь боксера, который будет тебя прессинговать, или боксера, который умеет проводить контратаки. Но в случае с ним, вы должны быть готовы ко всему", – сказал Кэмпбелл в интервью изданию Standard.
Несмотря на все сильные стороны Ломаченко, британец хочет добиться реванша. Он считает, что на этот раз ему удастся победить.
"Я думаю, что способен на большее. Небольшие изменения в подготовке помогут мне его победить, я действительно верю в это. Нельзя использовать однообразную тактику в поединке с ним. Если тебе удастся один раз по нему попасть, ты не сможешь делать то же самое и снова достичь успеха. Для победы нужно постоянно менять свой ритм", – заявил британский боксер.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Василия Ломаченко, Хорхе Линарес, заявил, что украинец все еще очень силен, однако уже не так, как несколько лет назад, и отметил силу Теофимо Лопеса