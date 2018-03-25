Бывший кикбоксер из России стал чемпионом мира по боксу

Российский боксер Андрей Сироткин защитил пояс интерконтинентального чемпиона WBA в суперсреднем весе. На вечере бокса в Краснодаре чемпион России по кикбоксингу 2011 года по очкам победил канадца Райана Форд - 117:111, 116:112, 115:113.

33-летний россиянин победил во всех 15 боях на профессиональном ринге. Он завоевал пояс интерконтинентального чемпиона, победив в ноябре прошлого года легендарного Рикардо Майоргу. Андрей Сироткин владеет несколькими региональными поясами.

36-летний Форд потерпел второе поражение в карьере при 14 победах. В декабре прошлого года он в Кемерово проиграл Федору Чудинову.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что чемпион мира добыл яркую победу страшным нокаутом.