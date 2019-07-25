"Что-то не то": Гвоздик объяснил сенсационное поражение Джошуа

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик, уже перед боем Джошуа - Руис увидел все предпосылки поражения британца.

"Энди Руис разрушил все стереотипы и оставил без работы многих тренеров по физической подготовке в этот день. Когда объявили о бое Джошуа – Руис, я подумал, что это шутка. Ведь казалось так, что Джошуа выбрали новую жертву. Но, честно признаться, когда они только вышли в ринг, я заметил, что с Джошуа что-то не то. Было видно, что ему неудобно с Руисом. Что-то с Джошуа было не так. Он вышел в ринг так, будто его ищет полиция и он стоит и смотрит как бы его не засекли", - заявил Александр ютуб-каналу #ZeRingШоу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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