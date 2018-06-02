"Было бы глупо..." Ломаченко сделал заявление о дальнейшей карьере

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) признался, что пока не хочет боя с Майки Гарсией.

"После такого периода вне ринга было бы глупо сразу же провести поединок с Гарсией. Я хотел бы бой против кого-то вроде Бельтрана, с ним будет проще, чем с Майки. Я так же заинтересован в бое с Гарсией, как и вы. Этот поединок состоится, всего лишь вопрос времени", – сказал Ломаченко в интервью Los Angeles Times.

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Напомним, что 31 мая Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) успешно перенес хирургическое вмешательство на правом плече. Операцию провели в одной из клиник Лос-Анджелеса.