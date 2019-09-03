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3 сентября • обновлено в 16:45
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"Были предложения": Ломаченко высказался об уходе в политику

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Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Василий Ломаченко заявил, что не собирается идти в политику после завершения спортивной карьеры.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Facebook Василия Ломаченко

"Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И для того, чтобы идти на какое-то другое поприще, нужно выучиться. Я максималист. Если бы хотел этого, пойти в политику, то мне нужно было бы обязательно учиться на политика. Должно быть какое-то юридическое образование, ты должен в этом разбираться", — сказал Ломаченко в интервью Русской службе ВВС.

Украинский чемпион признался, что получал предложения от политических партий, но он ответил отказом.

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"Ты не можешь просто так прийти и стать мэром. Или после бокса прийти и стать политиком. Это лично мое мнение. Я никого не осуждаю и не говорю, что это правильно или неправильно. Мне поступали предложения от политических партий. Я им сказал, что не политик и мне это неинтересно", — добавил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко рассказал о дружеских отношениях с российскими боксерами.

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Василий Ломаченко
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филипп филипыч
филипп филипыч
а вы говорите у всех боксеров мозги отбиты. оказывается не у всех)
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