Были посторонние предметы: брат Уайлдера обвинил Фьюри в нечестной победе

Младший брат Деонтея Уайлдера Марселлос обвинил Тайсона Фьюри в нечестной победе в чемпионском бою за титул WBC.

Как сообщает издание EssentiallySports, врачи нашли вмятину на голове Уайлдера после поединка с Фьюри и заявили, что она могла появиться вследствие удара тупым предметом, который был спрятан в перчатке британца. Отметим, что главный тренер Деонтея Джей Дис следил за тем, как Фьюри перевязывают кулаки и надевают перчатки.

"Знаете, быть великим очень тяжело. Они будут использовать все методы, чтобы сбросить вас с вершины. Самое ужасное – это то, что даже люди из вашей команды ради денег или славы могут помочь вашим соперникам. После последнего боя врачи нашли на голове моего брата вмятину, которая появилась после удара тупым предметом. Ни одна перчатка или кулак не могут нанести такой ущерб", – написал Марселлос у себя в Instagram-сторис.

Напомним, что в ночь на 23 февраля Фьюри завоевал пояс WBC, нокаутировав Уайлдера в седьмом раунде поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец назвал истинную причину поражения в бою с британским боксером.