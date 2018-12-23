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Был в коме: по нокаутированному Гвоздиком боксеру появилась официальная информация

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Симоне Год, подруга бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе канадского боксера Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), официально заявила о том, что боксёр пошёл на поправку.

Был в коме: по нокаутированному Гвоздиком боксеру появилась официальная информация

Boxingscene.com

"Хочу подтвердить, что Адонис вышел из комы. Он потихоньку восстанавливается от травм в кругу семьи и сотрудников госпиталя. Уверены, что и в борьбе за здоровье он продемонстрирует свой чемпионский характер. Спасибо за то, что приняли наше пожелание не беспокоить в это трудное время. Сейчас, в канун праздников, Адонис проводит время наслаждаясь музыкой и общением с дочерью и семьёй. Он признателен всем за поддержку", — цитирует Vringe.com официальное заявление Год.

"Прежде всего, от имени Адониса Стивенсона хочу поблагодарить всех за ваши молитвы. Мы очень благодарны за ваши сообщения, подарки и поддержку. Адонис — чемпион мира, он показал невероятную силу, преодолевая все преграды на своём пути. Он — легенда в глазах своих болельщиков. Он не единожды продемонстрировал умение бороться и выбираться из самых сложных неприятностей", — уточнила Симоне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Квебеке (Канада) Стивенсон проиграл брутальным нокаутом в 11-м раунде украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО). После боя экс-чемпион почувствовал недомогание, доктор порекомендовал отправить боксёра в госпиталь на полное обследование. В карете скорой помощи Стивенсон потерял сознание, а в больнице впал в кому.

Ранее появившуюся информацию о том, что Стивенсон вышел из комы, поспешил опровергнуть его промоутер Ивон Мишель (GYM Promotions).

Читайте все новости по теме "Гвоздик - Стивенсон" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик - Стивенсон
Персона
Адонис Стивенсон
Место
Канада
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