"Был утыкан проводами": стало известно, как умирал известный российский боксер

Елизавета Апушкина, вдова российского боксера Максима Дадашева, рассказала о последних секундах жизни мужа.

Елизавета Апушкина

"Когда я приехала к нему в больницу, я сразу же спросила у врачей, каковы его шансы. Мне сказали, что их нет. Я зашла к нему в палату, он был утыкан проводами. Я смотрела на эти аппараты и увидела, что кровяное давление пошло вниз. Врач сказал мне, что это означает, что он сейчас умрет. Мне поставили стул у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни", – рассказала Апушкина в эфире "Матч ТВ".

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"Нет, это пиар-ход. Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо – это ничего не значит. В людях тоже есть вина. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть. Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно, я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание", – подытожила женщина.

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Напомним, что 28-летний российский боксер был госпитализирован в критическом состоянии после поражения пуэрториканцу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максиму Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа.

После этого спортсмена ввели в медикаментозную кому. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву заявляла, что у боксера было сильное кровотечение.

23 июля Максим Дадашев скончался, не приходя в сознание, в клинике штата Мэриленд.

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