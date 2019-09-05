"Был шокирован": в Британии сделали громкое заявление об Усике и Ломаченко

Украинские боксер Александр Усик и Василий Ломаченко пользуются невероятной популярностью в Великобритании и способны собрать арену любой вместимости.

Такое мнение, оценивая проведение в Лондоне боя Ломаченко – Кэмпбелл, выразил промоутер Эдди Хирн.

Эдди Хирн, Александр Усик и Василий Ломаченко DAZN

"Усик и Ломаченко – парни, которые могут собрать любой стадион в Великобритании. Причем даже в том случае, если выйдут не против британца. И это уникальная ситуацию, которая вызывает уважение. Мне кажется, Боб Арум (промоутер Василия – ред.) был несколько шокирован реакцией публики на Ломаченко. Возможно про себя он даже решил, что было бы неплохо здесь провести еще бой или два", – сказал Хирн в интервью Sky Sports.

По его словам, он гордится тем, что принимал непосредственное участие в организации поединка украинца против Люка Кэмпбелла.

"Это был настоящий праздник бокса. Я хотел организовать этот бой. У нас была возможность сделать более коммерчески выгодный вечер в США, но было важно провести его в Великобритании. И мы были правы. Шоу всем понравилось. Главный бой был очень классным, оба боксера показали себя очень здорово. Считаю, Кэмпбелл – невероятный боксер. Ломаченко – гениальный. Он отдал Люку всего один раунд. Утром в воскресенье, несмотря на то, что нам не удалось победить, я проснулся с улыбкой. Рад, что был частью этого невероятного события", – резюмировал британский промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский проспект Девин Хэйни бросил дерзкий вызов Ломаченко накануне своего боя с российским боксером. Сам же Василий назвал своего самого желанного на сегодня соперника.

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