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6 декабря • обновлено в 20:05
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Букмекеры неожиданно изменили прогноз на реванш Джошуа – Руис

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Британец Энтони Джошуа продолжает считаться фаворитом матча-реванша с Энди Руисом, однако аналитики существенно снизили шансы экс-чемпиона на победу.

Поединок пройдет в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис 2. Ориентировочное начало – в 22:45 по киевскому и в 23:45 по московскому времени.

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Джошуа – Руис

Джошуа – Руис

Ставки на победу Джошуа сейчас принимаются с коэффициентом 1,44 (было – 1,36). Показатели на ничью изменились с 34,00 на 29,00. А котировки на повторный успех мексиканского чемпиона достигают уровня 2,75 (было – 3,00). Отметим, что букмекеры по-прежнему уверены в том, что бой не пройдет всю дистанцию, принимая ставки на досрочный успех одного из боксеров с показателем 1,28 (было – 1,22).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о том, что Энтони Джошуа нанесли серьезный урон во время одного из спаррингов.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Энди Руис-младший
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