"Буду удивлен": Белью сделал категоричное заявление об Усике

Бывший чемпион мира Тони Белью в очередной раз рассыпался в комплиментах украинцу Александру Усику.

Британец рассказал, что был очень рад видеть своего последнего соперника в карьере на вечере бокса в Лондоне в минувшую субботу.

Тони Белью и Александр Усик World Boxing News

"Я испытывал к нему огромное уважение до того, как выйти с ним в ринг. Как только наш бой закончился, это чувство усилилось еще больше. Было приятно услышать о его планах, о том, что он намерен делать дальше. Он был фантастическим чемпионом в крузервейте, одним из лучших. Судя по его амбициям, я буду крайне удивлен, если он не окажет огромное влияние на хевивейт. У него есть способности, чтобы сделать это", – сказал Белью в интервью World Boxing News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью назвал Александра Усика и Василия Ломаченко одними из лучших боксеров современности.

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