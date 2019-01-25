''Буду скучать'': следующий соперник Ломаченко неожиданно заговорил о завершении карьеры

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинского чемпиона Василия Ломаченко сразится с претендентом на титул Энтони Кроллой.

При этом британский боксер заявил, что вскоре может завязать с профессиональным спортом.

"Если бы я не чувствовал себя уверенно, я бы завершил карьеру. Но я собираюсь биться с Ломаченко в апреле или этим летом. Надеюсь, что мы узнаем об этом конкретнее 4 февраля на официальных торгах. У меня нет никаких иллюзий, возможно, в следующем году я повешу перчатки на гвоздь. Я буду очень скучать по боксу, но я не хочу соревноваться слишком долго", - цитирует Кроллу Sky Sports.

Энтони Кролла FightNights

Новости Нагрубивший Ломаченко боксер заныл о поединке с украинцем

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 2 февраля пройдет поединок за титул чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) между россиянином Исой Чаниевым и ганцем Ричардом Комми.

Украинский боксер Василий Ломаченко планировал встретиться с победителем этого боя, чтобы объединить титулы. На данный момент наш спортсмен владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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