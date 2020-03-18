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18 марта • обновлено в 11:28
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"Буду изолирован": Усик сделал признание перед боем с Чисорой

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Украинский боксер Александр Усик заявил, что полностью сфокусирован на своем следующем сопернике Дереке Чисоре, и рассказал, как будет защищаться от коронавируса.

"Я буду изолирован в тренировочном лагере, как обычно, но в воскресенье я буду проводить время со своей семьей и ходить в церковь. Я не думаю об Энтони Джошуа или Тайсоне Фьюри. Все мои мысли связаны с этим тренировочным лагерем", – цитирует слова Усика издание Boxing Scene.

Александр Усик и Дерек Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора

Он также очень надеется, что поединок против британца, запланированный на 23 мая, пройдет по графику, несмотря на распространение коронавируса.

"Я действительно надеюсь, что бой состоится. Я особо не думал о влиянии коронавируса на поединок и мои тренировки. Впервые эти мысли появились у меня несколько дней назад", – добавил украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что во время коронавируса все равно нужно посещать храмы, ведь "самый страшный вирус — это грех". Его слова вызвали недовольство в сети.

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Темы
Усик - Чисора Коронавирус
Персоны
Александр Усик Дерек Чисора
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