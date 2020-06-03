Буду драться с одним из лучших в мире - Чисора о бое с Усиком

Британец Дерек Чисора признался, что с нетерпением ждет поединка против Александра Усика, и назвал украинца одним из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории.

"Это большой шаг вперед для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории. В тройку входят Усик, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Я с нетерпением жду этого, чувствую себя ребенком в канун Рождества. Он – новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет боксировать. Поэтому я буду наносить ему мощные удары, пытаться навязать высокий темп", – цитирует слова Чисоры издание BoxingScene.

Дерека Чисора

Британец также отметил, что карантин пошел ему на пользу, поскольку он наконец сумел провести достаточное количество времени с семьей.

"Карантин отлично на меня повлиял. Я был рядом со своей семьей. Некоторым людям этого не хватает, а потом они понимают всю ценность домашней обстановки", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик ответил на слова Чисоры и его менеджера Дэвида Хэя, которые заявили, что украинец не сможет выдержать сильные удары британца.