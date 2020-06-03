Главная Новости
3 июня • обновлено в 12:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Буду драться с одним из лучших в мире - Чисора о бое с Усиком

1.3т
Читать материал на украинском

Британец Дерек Чисора признался, что с нетерпением ждет поединка против Александра Усика, и назвал украинца одним из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории.

"Это большой шаг вперед для меня. Я буду драться с одним из лучших боксеров в мире вне зависимости от весовой категории. В тройку входят Усик, Тайсон Фьюри и Канело Альварес. Я с нетерпением жду этого, чувствую себя ребенком в канун Рождества. Он – новичок в супертяжелом весе, но мы знаем, что он умеет боксировать. Поэтому я буду наносить ему мощные удары, пытаться навязать высокий темп", – цитирует слова Чисоры издание BoxingScene.

Дерека Чисора

Дерека Чисора

Британец также отметил, что карантин пошел ему на пользу, поскольку он наконец сумел провести достаточное количество времени с семьей.

"Карантин отлично на меня повлиял. Я был рядом со своей семьей. Некоторым людям этого не хватает, а потом они понимают всю ценность домашней обстановки", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик ответил на слова Чисоры и его менеджера Дэвида Хэя, которые заявили, что украинец не сможет выдержать сильные удары британца.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
Санта Клара
VS
Брага
Брага забьет в 1-м тайме
1.66 Сделать ставку
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку