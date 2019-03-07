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"Бросил бы в огонь": сопернику Ломаченко дали нелепый совет

2.6тЧитать материал на украинском

Соперник британца Энтони Кроллы Джон Мюррей уверен, что украинца Василия Ломаченко можно победить. Бывший боксер дал совет оппоненту нашего чемпиона, как одержать победу в поединке 12 апреля в Лос-Анджелесе.

"Линарес уже отправлял украинца в нокдаун. Он обычный человек. У Кроллы есть шанс в поединке против него. На месте Кроллы я бы шел вперед и ударил бы Василия по яйцам. Я сделал бы все возможное, чтобы победить. Это бой, а не какой-то конкурс. Я бы бросил его в огонь и не позволил танцевать вокруг меня", – цитирует Мюррея Tribuna.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Для Ломаченко названа "самая большая угроза на планете"

Бывший боксер посоветовал Кролле нарушать правила, чтобы победить на ринге.

"У Ломаченко две руки и две ноги, как и у остальных людей. Будь я на месте Кроллы, то боксировал бы грубо. Кролла не строит иллюзий, он понимает, что победителем этого боя видят Ломаченко, при чем, скорее всего, не решением судей", - заявил Мюррей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский боксер Энтони Кролла, с которым 12 апреля проведет бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, сделал признание о подготовке к поединку с украинцем.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Василий ЛомаченкоЭнтони Кролла
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