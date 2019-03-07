"Бросил бы в огонь": сопернику Ломаченко дали нелепый совет

Соперник британца Энтони Кроллы Джон Мюррей уверен, что украинца Василия Ломаченко можно победить. Бывший боксер дал совет оппоненту нашего чемпиона, как одержать победу в поединке 12 апреля в Лос-Анджелесе.

"Линарес уже отправлял украинца в нокдаун. Он обычный человек. У Кроллы есть шанс в поединке против него. На месте Кроллы я бы шел вперед и ударил бы Василия по яйцам. Я сделал бы все возможное, чтобы победить. Это бой, а не какой-то конкурс. Я бы бросил его в огонь и не позволил танцевать вокруг меня", – цитирует Мюррея Tribuna.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Бывший боксер посоветовал Кролле нарушать правила, чтобы победить на ринге.

"У Ломаченко две руки и две ноги, как и у остальных людей. Будь я на месте Кроллы, то боксировал бы грубо. Кролла не строит иллюзий, он понимает, что победителем этого боя видят Ломаченко, при чем, скорее всего, не решением судей", - заявил Мюррей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что британский боксер Энтони Кролла, с которым 12 апреля проведет бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, сделал признание о подготовке к поединку с украинцем.

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