Британца госпитализировали после нокаута от Ковалева: спортивные итоги 25 августа

Британский боксер Энтони Ярд был госпитализирован после поражения россиянину Сергею Ковалеву, а украинка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 августа.
Кроме того, украинский боксер Александр Усик резко высказался о СМИ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Британский боксер госпитализирован после страшного нокаута от Ковалева
Украинка Белодед с историческим рекордом выиграла чемпионат мира по дзюдо
Стало известно состояние британского боксера, госпитализированного после нокаута от Ковалева
Гимн Украины! Появилось видео награждения Белодед на чемпионате мира по дзюдо
"А, бл*, только о "шляпе" и пишете": у Усика сдали нервы в прямом эфире - видеофакт
Названы самые популярные футболисты в порно
The International 2019: в гранд-финале определился победитель ЧМ по Dota 2
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "дзюдо" на OBOZREVATEL.