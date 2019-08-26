Британца госпитализировали после нокаута от Ковалева: спортивные итоги 25 августа

Британский боксер Энтони Ярд был госпитализирован после поражения россиянину Сергею Ковалеву, а украинка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 августа.

Кроме того, украинский боксер Александр Усик резко высказался о СМИ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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