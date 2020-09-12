Британского боксера "харкающего кровью" увезли в больницу после нокаута от россиянина

Британский боксер Умара Садика был госпитализирован в одну из больниц Москвы после поражения от россиянина Федора Чудинова, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Британец сразу после боя потерял сознание и ему потребовалась кислородная маска. Он не ориентировался в пространстве. Медики на месте оказали ему оперативную помощь. Позже боксеру, находившемуся на допинг-контроле, стало плохо, ему вызвали скорую.

"Умара госпитализировали", – сказал собеседник агентства, не уточнив характер проблем со здоровьем. При этом было отмечено, что боксер начал "отхаркивать кровью".

11 сентября Чудинов на вечере бокса в подмосковных Химках победил Садика техническим нокаутом в бою за золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 килограмма.

Поединок завершился победой 32-летнего россиянина техническим нокаутом в 12-м раунде.

В списке 32-летнего Чудинова теперь 23 победы (16 из них нокаутом) и два поражения. 32-летний Садик потерпел второе поражение, на его счету 10 побед (6 из них нокаутом).

В декабре 2017 года Федор Чудинов победил канадца Райана Форда и завоевал титул интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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