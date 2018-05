Британского боксера изувечили в чемпионском бою: фото не для слабонервных

Британский боксер Мэйсон Картрайт шокировал своих подписчиков в Twitter, выложив видео после боя за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. В ролике хорошо видны порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

На вечере бокса в Лидсе 25-летний Мэйсон проиграл соотечественнику Даррену Тетли техническим нокаутом в девятом раунде. После поражения боксер не постеснялся показать фанатам свое изувеченное лицо.

Картрайт потерпел первое поражение в карьере. В предыдущих 14 боях он одержал 13 побед при одной ничьей. Тетли выиграл все 15 боев.

If it was up to me I would have faught the 10th round all day, show my boxing ability I’ll be back @frankwarren_tv @boxnationtv ✌🏻 pic.twitter.com/aaEAA7OAmQ