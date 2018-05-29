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Британского боксера изувечили в чемпионском бою: фото не для слабонервных

1.8тЧитать новость на украинском

Британский боксер Мэйсон Картрайт шокировал своих подписчиков в Twitter, выложив видео после боя за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полусреднем весе. В ролике хорошо видны порванная губа, многочисленные ссадины и кровоподтеки.

На вечере бокса в Лидсе 25-летний Мэйсон проиграл соотечественнику Даррену Тетли техническим нокаутом в девятом раунде. После поражения боксер не постеснялся показать фанатам свое изувеченное лицо.

Мэйсон Картрайт

Мэйсон Картрайт

Мэйсон Картрайт

Картрайт потерпел первое поражение в карьере. В предыдущих 14 боях он одержал 13 побед при одной ничьей. Тетли выиграл все 15 боев.

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Непобедимый супертяжеловес отправил соперника в кошмарный нокаут

Напомним, что накануне непобедимый украинский боксер добыл яркую победу в 1-м раунде.

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