Британский супертяж сравнил Усика с киллером, который "собирается пробить голову"

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО), работавший спарринг-партнером Александра Усика (17-0, 13 КО) во время подготовки к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), уверен, что в день поединка украинец без эмоций разберется с соперником.

Аллен сравнил Усика с убийцей, в основе действий которого лежит холоднокровный расчет.

""У него нет ничего личного, он там только ради бизнеса. Усик немного похож на киллера. Ничего личного, но он собирается пробить тебе голову.

Я думаю, ему нравится Дерек, как и большинству фанатов. Но я абсолютно уверен, что 31 октября у Усика не будет ничего, кроме плохих намерений", – цитирует Аллена Skysports.

Напомним, что Усик (17-0, 13 КО) второй бой в супертяжелом весе проведет в субботу, 31 октября. Симферополец сразится с Чисорой в Лондоне. Уже был опубликован список каналов, которые покажут встречу.