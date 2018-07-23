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Новый соперник Усика: переговоры начались

1.8тЧитать новость на украинском

После блестящей победы Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии , любители бокса ждут даты следующего поединка украинца. И вот появилась первая информация.

Промоутер британского боксера Тони Беллью , которого сам Усик после боя в Москве, называл в числе своих будущих соперников, Эдди Хирн сказал, что в ближайшее время начнет переговоры о поединке с украинцем.

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-Тони Беллью против Александра Усика - это один из лучших боев, который можно организовать сейчас.Я знаю, что Усик хочет подняться в тяжелый вес, и это точно не помешает сделке. На выходных я говорил с Тони, и он четко дал мне понять свои намерения. Также я общался с командой Усика, и мы продолжим диалог на следующей неделе, цитирует слова британского промоутера Boxingscene.

После победы над Муратом Гассиевым в суперсерии украинский боксер заявил, что готов подняться в тяжелый вес ради боя с Беллью.

Как сообщал OBOZREVATEL,Валуев ярко опозорился с прогнозом на бой Усик - Гассиев.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персона
Александр Усик
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