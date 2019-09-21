Британский боксер жестко забил чемпиона и взял титул - видео нокаута

Британский средневес Сэм Эггингтон (27-6, 16 КО) эффектно завоевал титул интернационального чемпиона IBF.

Поединок на вечере бокса в Италии завершился неожиданным поражением местного бойца Орландо Фьордиджильо (31-3, 13 КО).

Претендент завладел инициативой со стартового раунда, раз за разом разрывая оборону итальянца правыми боковыми. Развязка наступила во втором раунде, когда Фьордиджильо полностью опустил руки. Рефери принял решение прекратить избиение, присудив победу британцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Как сообщал OBOZREVATEL, необычный эпизод произошел на турнире по единоборствам под эгидой XFC между Джеймсом Вейком и Майклом МакДениэлом. Боец, не касаясь соперника, отправил соперника в глубокий нокаут.

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