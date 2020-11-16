Британский боксер завершил карьеру после спарринга с Усиком. Видео

28-летний британский супертяжеловес Дэвид Аллен (18-5-2, 15 КО) признался, что решение завершить карьеру было принято после одного из спаррингов с Александром Усиком.

На своей странице в Instagram Аллен опубликовал видео тренировочного боя с украинцем и рассказал, что после мощного удара от нашего соотечественника он на некоторое время отключился. Сотрясение мозга, полученное в этом моменте, стало для него последней каплей.

"Если быть честным, то во время спарринга Усик нокаутировал меня одним ударом. Я не остановился и закончил раунд. Я помню только одно – как он попал по мне. Когда я пришел в себя, то уже собирал свою сумку, стоя за пределами ринга. У меня было сотрясение мозга, что и стало последней каплей. Я не идиот, поэтому знаю, когда нужно заканчивать. Я мог бы заработать еще много денег, на какой ценой? Я не хочу становиться посмешищем", – цитирует слова Аллена издание TalkSport.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британец объявил о завершении карьеры, заявив, что хочет тихой жизни с женой и детьми.