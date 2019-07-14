Британский боксер забил непобедимого супертяжеловеса в чемпионском бою

Британец Даниель Дюбуа (12-0, 11 КО) нанес первое поражение в карьере соотечественнику Нэйтену Горману (16-1, 11 КО), завоевав вакантный титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.

Главный поединок вечера бокса на O2 Arena в Лондоне завершился техническим нокаутом 23-летнего Гормана.

С самого начала боя Дюбуа работал первым номером, заняв центра ринга. Во втором раунде Горман прижался к канатам и был отправлен в нокдаун.

Развязка наступила в пятом раунде. У 21-летнего Дэниэла прошло несколько джебов и правый боковой через руку. Горман смог подняться, но рефери решил остановить бой.

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

Дюбуа - Горман

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Как сообщал OBOZREVATEL, в андеркарте этого вечера бокса Джо Джойс (10-0, 9 КО) одержал победу над Брайантом Дженнингсом (24-4, 14 КО) единогласным решением судей.

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