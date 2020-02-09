Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

Британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева в августе минувшего года.
Команда Ярда выбрала для поединка представителя Колумбии Диего Рамиреса, у которого в пассиве было 48 поражений. Таким образом, у британца решили перехитрить Всемирную боксерскую организацию (WBO) и и снова без проблем стать претендентами на чемпионский титул, который на данный момент является вакантным.
Энтони Ярд (слева)
Поединок против Рамиреса ожидаемо сложился очень легко для Ярда. Уже во втором раунде боя, который состоялся на вечере бокса в Мадриде, британец добыл победу техническим нокаутом. Теперь Энтони ожидает решения WBO по своему статусу.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Виктор Выхрист добыл эффектную победу нокаутом за 43 секунды в дебютном поединке на профессиональном ринге.
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