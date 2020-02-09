Главная Новости
9 февраля • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Британец после поражения от Ковалева побил соперника, который проиграл 48 боев в карьере

1.7т
Читать материал на украинском

Британский боксер полутяжелого веса Энтони Ярд вернулся в ринг после поражения от россиянина Сергея Ковалева в августе минувшего года.

Команда Ярда выбрала для поединка представителя Колумбии Диего Рамиреса, у которого в пассиве было 48 поражений. Таким образом, у британца решили перехитрить Всемирную боксерскую организацию (WBO) и и снова без проблем стать претендентами на чемпионский титул, который на данный момент является вакантным.

Новости
Украинский боксер сломал руку в чемпионском бою

Энтони Ярд (слева)

Энтони Ярд (слева)

Поединок против Рамиреса ожидаемо сложился очень легко для Ярда. Уже во втором раунде боя, который состоялся на вечере бокса в Мадриде, британец добыл победу техническим нокаутом. Теперь Энтони ожидает решения WBO по своему статусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Виктор Выхрист добыл эффектную победу нокаутом за 43 секунды в дебютном поединке на профессиональном ринге.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Энтони Ярд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги