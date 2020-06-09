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9 июня • обновлено в 22:43
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Братья Кличко посоревновались между собой - фотофакт

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Легендарный украинский суперчемпион Владимир Кличко провел с братом Виталием импровизированное соревнование по армрестлингу.

Фотографию, где оба знаменитых экс-боксера сражаются вне ринга, выложил в Facebook Кличко-младший.

"Наконец-то снова воссоединился с братом", – подписал кадр Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Кличко резко осудил поступок американского полицейского Дерека Шовина, который привел к смерти Джорджа Флойда.

Напомним, 27 мая Кличко-младшему вернули чемпионские пояса, которые он проиграл в бою против Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

До этого Владимир рассказал, что работал спарринг-партнером Александра Усика, и признался, что готов помогать ему совершенно бесплатно.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Армрестлинг
Персоны
Владимир Кличко Виталий Кличко
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