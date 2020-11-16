Братья Кличко начали профессиональную карьеру с нокаутов: как это было. Видео

16 ноября 1996 года братья Кличко в один день провели дебютные поединки в профессионалах, легко разобравшись со своими соперниками в рамках вечера бокса от компании Universum Box-Promotion.

Виталий встречался с 30-летним американцем Тони Брэдхемом, и уже на последних секундах первого раунда отправил его в нокдаун. В середине второй трехминутки их поединок завершился досрочно после того, как Кличко-старший нанес сопернику сокрушительный удар в корпус.

Владимир еще быстрее справился со своим оппонентом, отправив мексиканца Фабиана Мезу на канвас уже в середине первого раунда.

С тех пор младший из двух легендарных украинских боксеров провел 69 поединков, одержал 64 победы, 54 из которых были добыты нокаутом. Виталий выиграл 45 из 47 боев, 41 из них завершив досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Александр Усик рассказал, кого из братьев Кличко смог бы побить.