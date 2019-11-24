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24 ноября • обновлено в 09:57
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Брата Уайлдера отправили в тяжелый нокаут одним ударом - опубликовано видео

3.8т
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Американский боксер Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) потерпел неожиданное поражение от Дастина Лонга (3-1-2, 3 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Брата Уайлдера отправили в тяжелый нокаут одним ударом - опубликовано видео

Младший брат непобедимого чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в четвертом раунде пропустил левый боковой и отправился в тяжелейший нокаут. Для 30-летнего Марселлоса это стало вторым подряд поражением.

Марселлос Уайлдер

Марселлос Уайлдер

Дастин Лонг

Дастин Лонг

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что главным событием вечера стал поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

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Автор
Максим Богданов
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