Брата Уайлдера отправили в тяжелый нокаут одним ударом - опубликовано видео

Американский боксер Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) потерпел неожиданное поражение от Дастина Лонга (3-1-2, 3 КО) на вечере бокса в Лас-Вегасе.

Младший брат непобедимого чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера в четвертом раунде пропустил левый боковой и отправился в тяжелейший нокаут. Для 30-летнего Марселлоса это стало вторым подряд поражением.

Марселлос Уайлдер

Дастин Лонг

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Напомним, что главным событием вечера стал поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

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