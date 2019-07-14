Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Брат Хабиба задушил украинского бойца в чемпионском бою

Брат Хабиба задушил украинского бойца в чемпионском бою
Поединок прошел в российском Каспийске
12.2т Читать материал на украинском

Украинский боец смешаных единоборств (MMA) Тарас Грицкив проиграл чемпиону в легком весе (61,2 кг) Умару Нурмагомедову. Главный бой на турнире GFC 14 прошел в российском Каспийске.

В первом раунде двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова успешно провел удушающий прием, защитив чемпионский титул.

Новости
Рефери в Крыму задушил украинского бойца после нокаута

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пуэрториканская девушка-боец смешанных боевых искусств (MMA) стала участницей курьезного инцидента на турнире Superkombat Fighting Championship. Во время боя у нее из майки выпала грудь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
4
Смешно
12
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Против лома нет приема.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сало Уронили
Сало Уронили
как-то скромненько все украинские"СМИ" промолчали,что Умар Магомеднабиевич Нурмагомедов ( Россия）
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Себостьян Прейро, Оборжаться))) Дагестан - Ичкерия))) Географию учил, балбес?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К Денис
К Денис
Себостьян Прейро, мудачек.... Если Дагестан ичкерия))) то ты мра зь свинотная живёшь не по праву на территории Речь Посполита)))) сваливай пока жив циганенок
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel