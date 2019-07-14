Брат Хабиба задушил украинского бойца в чемпионском бою

Украинский боец смешаных единоборств (MMA) Тарас Грицкив проиграл чемпиону в легком весе (61,2 кг) Умару Нурмагомедову. Главный бой на турнире GFC 14 прошел в российском Каспийске.

В первом раунде двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова успешно провел удушающий прием, защитив чемпионский титул.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пуэрториканская девушка-боец смешанных боевых искусств (MMA) стала участницей курьезного инцидента на турнире Superkombat Fighting Championship. Во время боя у нее из майки выпала грудь.

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